Ein schneller Gegenangriff zum Tor – die ZSC Lions gleichen durch Balcers aus

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Nach den dramatischen Viertelfinal-Serien, die bis auf jene der ZSC Lions gegen den EHC Biel allesamt ein Entscheidungsspiel benötigten, beginnen am Montagabend um 20 Uhr die Halbfinal-Serien. Dort trifft der ZSC auf den EV Zug, der sich gegen den SC Bern durchgesetzt hatte. Ausserdem fordert der im Viertelfinal gegen Davos siegreiche HC Lausanne Fribourg-Gottéron. Das Team von Christian Dubé bezwang in Spiel 7 am Donnerstag den HC Lugano.

Die vier Halbfinalisten belegten bereits in der Regular Season die obersten vier Plätze, weshalb beide Serien grosse Spannung versprechen. Wobei die Zürcher gegen den EVZ als Favorit in die Serie gehen, während das Duell der beiden Westschweizer Klubs auf dem Papier ausgeglichener scheint.

Doch da Eishockey ein unberechenbares Spiel auf rutschiger Unterlage ist, kann auch in beiden Serien alles passieren. Wer sich den ersten Sieg in den jeweiligen Serien holt, verfolgst du hier ab 20 Uhr im Liveticker. Die Partie ZSC – Zug läuft zudem im Stream von TV24.