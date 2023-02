Keller-Duell in Sion – der FCZ zu Gast im Wallis

Putins Kirchenpatriarch Kirill spionierte in der Schweiz – das sind die Sonntagsnews

Kevin Fiala – ganz einfach einer der besten Stürmer der Welt

Kevin Fiala (26) produziert in der NHL einen Punkt pro Partie und ist zum ersten Mal beim All-Star-Game dabei. Er ist der beste Künstler unserer Hockeygeschichte.

Kevin Fiala könnte jetzt schon der berühmteste Spieler in der Geschichte unseres Hockeys sein. WM-Final 2018 in Kopenhagen zwischen der Schweiz und den vom späteren ZSC-Trainer Rikard Grönborg gecoachten Schweden. Nach 60 Minuten steht es 2:2. Kevin Fiala hat den zweiten Pass zum zwischenzeitlichen 1:0 von Nino Niederreiter gegeben. Verlängerung. Er hat eine riesige Chance zum Siegestreffer. Zum Tor, das die Schweizer zu Weltmeistern macht. Er scheitert. In der Penalty-Entscheidung geht der Final verloren. Auch Kevin Fiala scheitert bei seinem Versuch.