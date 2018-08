Fox-Moderatorin lästert über Dänemark – die dänische Antwort ist genial 👊

Die Moderatorin Trish Regan des amerikanischen Nachrichten-Outlets «Fox News» ist über Dänemark hergezogen. Insbesondere will sie den «Sozialstaat» entlarven und aufzeigen, dass in Dänemark alles nicht so rosig ist, wie es von aussen scheint. Dafür vergleicht sie Dänemark auch mit Venezuela.

Dies lässt der dänische Politiker Dan Jørgensen nicht auf sich sitzen. Promt filmt er ein Antwort-Video. Das Resultat ist hier zu sehen:

Jørgensen geht zuerst auf den Vergleich zwischen Dänemark und …