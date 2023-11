«Der beste Stürmer Italiens» baut einen Autounfall

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtete , soll der Fussballer, der momentan beim türkischen Verein Adana Demirspor unter Vertrag steht, in seinem Wohnort Brescia gestern Abend gegen 20:30 mit dem Auto von der Strasse abgekommen und in ein Mäuerchen geprallt sein.

Mehrere Tote in Süd- und Ostukraine ++ Russischer Korrespondent stirbt in Ukraine

Josi skort und siegt + Kurashev skort und verliert + Devils gehen unter

Am Vorabend des Erntedankfests Thanksgiving, des nationalen Feiertages, der in den USA am vierten Donnerstag des Monats November begangen wird, herrschte in der National Hockey League Hochbetrieb. Vor dem wichtigsten Familienfest des Jahres standen 28 der 32 Mannschaften im Einsatz.

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 2 Checks, 16:55 TOI