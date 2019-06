Sport

Motorsport

GP Katalonien: Tom Lüthi greift nach dem Sieg und wird immerhin Zweiter



Moto2, GP Katalonien 1. Alex Marquez ESP 2. Tom Lüthi 3. Jorge Navarro ESP 16. Dominigue Aegerter

Bild: AP

Lüthi greift nach dem Sieg und wird immerhin Zweiter

Nächster Podestplatz für Tom Lüthi: Er wird beim GP von Katalonien in Montmelo bei Barcelona Zweiter. Der 32-jährige Lüthi musste sich nur von Alex Marquez geschlagen geben. Der Spanier übernahm dank seinem Sieg auch die WM-Führung. Der bisherige Gesamtleader Lorenzo Baldassari stürzte. Lüthi liegt nach dem vierten Podestplatz der Saison sieben Punkte hinter Marquez zurück auf Rang 2.

Tom Lüthi: «Es war ein tolles Rennen. Natürlich wollte ich den Sieg, ich wollte unbedingt vorne bleiben, aber Alex war sehr stark heute. Als er mich überholt hatte, machte ich viele Fehler und musste mich darauf konzentrieren, Rang 2 abzusichern.»

Der Emmentaler ging von Startplatz 2 aus ins Rennen und übernahm noch vor der ersten Kurve die Führung. Diese gab er nur kurzzeitig an Pole-Mann Augusto Fernandez ab. Nachdem dieser an Terrain einbüsste, war der 23-jährige Marquez (der jüngere Bruder des berühmten Marc Marquez) Lüthis ärgster Konkurrent – und der einzige verbliebene. Schon bei Rennhälfte hatte sich das Duo vom Rest des Felds abgesetzt. Acht Runden vor dem Ende überholte Marquez den Schweizer, rasch konnte er sich entscheidend von ihm absetzen und seinen dritten Erfolg in Folge einfahren.

Der zweite Schweizer Pilot verpasste die WM-Punkte knapp. Dominique Aegerter schaffte es von Startplatz 21 aus zwar, sich zu verbessern. Zu mehr als Rang 16 reichte es dem Oberaargauer indes nicht. (ram)

