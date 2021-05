Sport

Motorsport

Schwerer Sturz von Jason Dupasquier



Schwerer Unfall überschattet Moto3-Quali in Italien – Schweizer Dupasquier im Spital

Der Schweizer Jason Dupasquier wurde im Qualifying zum Grand Prix von Italien in Mugello in der Moto3-Klasse Opfer eines schweren Sturzes. Der 19-jährige Freiburger kam mit seiner KTM kurz vor dem Ende nach dem Ausgang der Hochgeschwindigkeitskurve «Arrabbiata 2» zu Fall. Am Boden liegend wurde er vom nach ihm folgenden Japaner Ayumu Sasaki getroffen. Dieser stürzte ebenfalls schwer, so dass das Qualifying sofort abgebrochen wurde.

Dupasquier blieb lange auf dem Asphalt liegen, ehe er knapp Dreiviertelstunden nach dem Unfall mit dem Helikopter ins Spital nach Florenz geflogen wurde. Genauere Informationen zum Gesundheitszustand des WM-Zehnten liegen derzeit keine vor.

Die Pole-Position sicherte sich der Japaner Tatsuki Suzuki (Honda) vor dem spanischen WM-Leader Pedro Acosta (KTM). (sda)

