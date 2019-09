Michael Schumacher: Aus diesem Grund werden wir nie erfahren, wie es ihm geht

Sport

Bild: EPA/EPA

Trotz neuer Details – weshalb wir wohl nie erfahren werden, wie es Michael Schumacher geht

Diese Woche gab es Neuigkeiten zu Michael Schumacher. Wie verschiedene französische Medien berichteten, wurde die deutsche Formel-1-Legende von Genf nach Paris ins Hôpital Européen Georges-Pompidou verlegt. Dort soll der 50-Jährige mit einer Stammzellen-Therapie behandelt werden.

Eine Krankenschwester, die Schumacher betreut, hat gemäss «Le Parisien» Details zum Zustand des Ex-Rennfahrers bekannt gegeben. «Ja, er ist bei mir in Behandlung und ich kann ihnen versichern, dass er bei Bewusstsein ist», soll sie gegenüber der Zeitung gesagt haben.

«Le Parisien» schreibt ausserdem, dass der Deutsche vom Stammzellen-Experten Philippe Ménasché behandelt worden sei und dass Jean Todt einer der ersten Besucher des siebenfachen Weltmeisters gewesen sei. Der FIA-Präsdient und ehemalige Ferrari-Boss sei am Dienstag eine knappe Stunde beim Ex-Rennfahrer zu Besuch gewesen.

Wie viel an diesen Meldungen dran ist, kann nicht abschliessend gesagt werden. Die Klinik verwies auf die ärztliche Schweigepflicht und die Familie Schumacher gab keine Kommentare dazu ab.

Bild: EPA

Weshalb es wohl keine weitere Neuigkeiten geben wird

Und dies dürfte auch so bleiben. Auch wenn jetzt wieder einige Details über Schumachers Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit gesickert sind, wird sich seine Familie auch in Zukunft bedeckt halten. Seit Schumacher vor rund sechs Jahren beim Skifahren schwer verunglückt ist und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, setzt sein engster Kreis alles daran, dass seine Privatsphäre geschützt bleibt.

Schumachers Managerin Sabine Kehm würde die Öffentlichkeit wohl nur dann informieren, wenn es neue, konkrete Hoffnung auf eine entscheidende gesundheitliche Verbesserung geben würde. Doch bei einer komplexen Hirnverletzung sind kaum verlässliche Prognosen möglich. Solche Verletzungen nehmen ihren eigenen Verlauf und können auch von den besten Ärzten nicht vorausgesagt werden.

Bereits während Schumachers Zeit als Rennfahrer gab es keine Homestories über ihn. Er gab seine Handynummer nicht an Journalisten weiter und sorgte dafür, dass seine Frau und Kinder ein halbwegs normales Leben führen konnten.

Managerin Kehm sagte im Jahr 2017 in einem Interview mit dem «RedaktionsNetzwerk Deutschland» dazu:

«Michael hat sehr konsequent eine klare Grenze zwischen der öffentlichen Person und der Privatperson gezogen. Das haben die Fans und Medien immer akzeptiert. Die Entscheidung, die Privatsphäre vor der Öffentlichkeit zu schützen, ist in Michaels Interesse getroffen worden. Es ist das Recht der Familie, damit so umzugehen, wie es am besten ist für die Familie.»

Und weiter:

«Wir haben sehr deutlich gemacht, dass etwas Schwerwiegendes passiert ist.»

Michael Schumachers Frau Corinna machte im Januar 2019, kurz vor Schumis 50. Geburtstag, auf Facebook ein Statement, das in die selbe Richtung geht:

«Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen.»

Veränderungen von Schumachers Gesundheitszustand würden deshalb wohl nur verkündet werden, wenn sie nachhaltig, langfristig und entscheidend wären. Deshalb werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie es dem erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte wirklich geht. (cma)

