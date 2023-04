«Ich bin keiner, der gross säuft. Aber heute gibt es sicher das eine oder andere Bier»

Antti Törmänen, Biel-Trainer:

«Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der Farbe der Medaille. Aber Genf war besser heute Abend, so ist der Sport. Ich bin so stolz auf diese Spieler. Es sind so grosse Charaktere. Die Spieler helfen mir, mein Staff hilft mir. Ich bin einfach nur dankbar und stolz. Die Playoffs wären eigentlich auch für den Coach zum geniessen, deshalb ist es schade, dass meine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung macht. Morgen um 9.30 Uhr bin ich Lausanne wieder im Spital.»