Admir Mehmedi im Hoch: «Ich will mit der Nati die Nations League gewinnen»

Nach harten Zeiten ist Admir Mehmedi beim VfL Wolfsburg in Form gekommen und freut sich auf die Nati.

Es ist ein Bild wie ein Gemälde. Gut möglich, dass es im Haus der beiden Hauptdarsteller einmal einen Ehrenplatz bekommt. Es zeigt einen stolzen Fussballspieler und dessen stolzen Sohn. Man sieht, wie der Spieler den Kleinen vor sich in der Höhe hält und ahnt, wie glücklich die beiden in diesem Moment sind. Auch Admir Mehmedi hat das Bild gesehen. Er sagt: «Das sind die besten Momente in einem Leben.»

Kurz bevor der Fotograf an jenem Tag im vergangenen September das kleine Kunstwerk schoss, …