Wie soll man «Waka Waka» mit «We Are The Champions» vergleichen? Kann man «Three Lions» mit «Song 2» in einen Topf werfen? Man könnte. Aber das machen wir nicht. Wir haben Sport-Songs lieber in diese Kategorien eingeteilt:

Die mit ganz viel Pathos

Die Gute-Laune-Verbreiter

Die Anpeitscher

Die Spassigen und Skurrilen

Berücksichtigt wurden Songs, die den Sport zum Thema haben, die für Sportanlässe oder -sendungen komponiert wurden oder vom Sport «gekapert» wurden. Nicht berücksichtigt wurden von Fans kreierte Lieder oder Klubhymnen.

Sport-Songs mit ganz viel Pathos

15. Bring en hei (Baschi) Video: YouTube/Schweizer Radio und Fernsehen

13. Eye Of The Tiger (Survivor) Video: YouTube/SurvivorVEVO

12. Auf uns (Andreas Bourani) Video: YouTube/DreistStudios

11. Barcelona (Montserrat Caballé & Freddie Mercury) Video: YouTube/Freddie Mercury Solo

10. One Moment In Time (Whitney Houston) Video: YouTube/whitneyhoustonVEVO

9. We Are The Champions (Queen) Video: YouTube/Queen Official

8. Go West (Pet Shop Boys) Video: YouTube/PetShopBoys Parlophone

7. You'll Never Walk Alone (Gerry and the Pacemakers) Video: YouTube/Ultras Channel TifoTV

6. Sirius (Alan Parson Project) Video: YouTube/Larry Renforth

5. Hymne der Champions League (Tony Britten) Video: YouTube/gorgul90

4. Hand In Hand (Koreana) Video: YouTube/jangvisual

3. Gonna Fly Now (Bill Conti) Video: YouTube/Marian Plucinski

2. Three Lions (Baddiel, Skinner and the Lightning Seeds) Video: YouTube/LightningSeedsVEVO

1. Un'estate Italiana (Gianna Nannini & Edoardo Bennato) Video: YouTube/liver04

Die Gute-Laune-Sport-Songs

10. Hot Hot Hot (Arrow) Video: YouTube/cool4rocknroll

9. Per Spoor (Kedeng Kedeng) – (Guus Meeuwis & Vagant) Video: YouTube/Guus Meeuwis

8. Carnaval De Paris (Dario G) Video: YouTube/Chrysalis Records

6. La Vida Tombola (Si yo fuera Maradona) – (Manu Chao) Video: YouTube/morteza227

5. Cup Of Life (Ricky Martin) Video: YouTube/RomeoTeacherUSA

4. Den Glider In (Nick Borgen) Video: YouTube/jonathan helander

3. Waka Waka (Shakira) Video: YouTube/shakiraVEVO

2. The Hockey Song (Stompin' Tom Connors) Video: YouTube/Dieler114

Sport-Songs, die abgehen

10. Kernkraft 400 (Zombie Nation) Video: YouTube/tistlo

9. Wenn nicht jetzt, wann dann? (Höhner) Video: YouTube/aaaaaaltaaa007

8. The Race (Yello) Video: YouTube/Lpib Sweden

7. Get Ready For This (2 Unlimited) Video: YouTube/TheForward769

6. The Final Countdown (Europe) Video: YouTube/EuropeVEVO

3. Seven Nation Army (The White Stripes) Video: YouTube/XL Recordings

2. Chase The Sun (Planet Funk) Video: YouTube/namX1337

1. Chelsea Dagger (The Fratellis) Video: YouTube/TheFratellisVEVO

Spassige und skurrile Sport-Songs

Ohne Ranking und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Freude herrscht (ohne wenn und aber) – (DJ Igo) Video: YouTube/GPCuser

Brügglifeld olé! Brügglifeld ola! (Daniel Probst) Video: YouTube/imageundwerbefilme

Numero Uno (Luca Toni) – (Matze Knop) Video: YouTube/benson0300

Will Grigg's On Fire (Sean Kennedy) Video: YouTube/ItsBks

We've Got Salah (Richy Sheehy feat. Marc Kenny) Video: YouTube/Marc Kenny

Olé, olé, olé (The Name Of The Game) – (The Fans) Video: YouTube/HEEL CHRIS

Böörti Böörti Vogts (Stefan Raab & Die Bekloppten) Video: YouTube/roykabel

Bayern (Die Toten Hosen) Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN

Tage wie diese (Die Toten Hosen) Video: YouTube/DIE TOTEN HOSEN

Es lebe der Sport (Rainhard Fendrich) Video: YouTube/Rainhard Fendrich

Gigi vo Arosa (Ines Torelli) Video: YouTube/SRF Archiv

Genie auf die Ski (Fritz & The Downhill Gang) Video: YouTube/Josi Glaser

I Wanna Drive The Zamboni (The Zambonis) Video: YouTube/habsman102

The Hockey Song (Jughead) Video: YouTube/AKA Sugarlips

Die wo nid chönd tschutte (Plankton) Video: YouTube/plankton8400

Fussball (Die Toten Hosen) Video: YouTube/Christopher Bernert

Ein Rudi Völler (La Rocca) Video: YouTube/Apocalypse Joe

En Kafi am Pisterand (Vreni Schneider) Video: YouTube/fivve yyears

Winter isch kei Winter ohni Schnee (Bernhard Russi) Video: YouTube/russi4president

Gute Freunde kann niemand trennen (Franz Beckenbauer) Video: YouTube/Schlagermusikgirl25

Zeig Gsicht! (Alex Frei feat. Bandit) Video: YouTube/lannilu

Der Opitz und der Zwirschirna (Hans Krankl und Herbert Prohaska) Video: YouTube/lobhudler

