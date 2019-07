Historisch! Toronto Raptors holen als erstes kanadisches Team den NBA-Titel

Die Toronto Raptors haben zum ersten Mal in der Klubgeschichte den NBA-Titel gewonnen. Im sechsten Finalspiel bezwang das Team um Starspieler Kawhi Leonard Titelverteidiger Golden State Warriors 114:110 und beendete die Best-of-7-Serie vorzeitig zu seinen Gunsten.

In den Schlusssekunden von Spiel 6 in Oakland akzentuierte sich noch einmal, was die gesamte Finalserie ausgezeichnet hatte. Zehn Sekunden vor Schluss hatte sich Golden State die Möglichkeit erkämpft, dem Spiel in der heimischen …