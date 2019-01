Sport

Kicker-Fehlschuss beendet die Saison der Chicago Bears



NFL, Wild Card Round Sonntag:

Chicago – Philadelphia 15:16

Baltimore – LA Chargers 17:23 Samstag:

Dallas – Seattle 24:22

Houston – Indianapolis 7:21

Kicker-Fehlschuss in letzter Sekunde beendet die Saison der Chicago Bears

Der Titelverteidiger Philadelphia Eagles darf weiter vom erneuten Einzug in den Superbowl träumen. Aber nur deshalb, weil Chicagos Cody Parkey mit der letzten Aktion des Spiels den Pfosten und die Querlatte trifft.

Die Playoff-Übersicht

Chicago Bears – Philadelphia Eagles 15:16

Die Eagles treffen nun auf die New Orleans Saints

15:16 steht es zehn Sekunden vor dem Ende in Chicago, als Cody Parkey aus 43 Yards kicken kann. Aber ihm versagen die Nerven: Pfosten statt Field Goal. Die Bears können in den Winterschlaf, die Saison von «Philly» geht zumindest noch ein Spiel weiter.

Der Ball springt erst an den Pfosten, fällt dann auf die Querlatte – und nach vorne. Hätte er sich für die andere Richtung entschieden, stünden jetzt die Bears und nicht die Eagles in der Divisional Round. «Double Doink» nennen sie diesen Fehlschuss in den USA.

Der entscheidende Touchdown gelingt den Eagles erst eine Minute vor dem Ende. Bei 4th and Goal wirft Nick Foles den Pass auf Golden Tate.

Quarterback Foles, der MVP des letzten Superbowls, kam auf zwei Touchdowns und 266 Passing Yards. In der Regular Season fehlte Foles im Duell mit den New Orleans Saints – und prompt kassierten die Eagles eine 7:48-Klatsche. Nun haben sie die Chance, sich dafür zu revanchieren.

Baltimore Ravens – Los Angeles Chargers 17:23

Die Chargers treffen nun auf die New England Patriots.

Die Los Angeles Chargers führen bei Baltimore, aber den Ravens bietet sich die Gelegenheit, mit einem späten Touchdown doch noch zu siegen. So lange jedenfalls bis zum Fumble von Rookie-Quarterback Lamar Jackson.

Erstmals seit 2014 schafften die Chargers den Sprung in die Playoffs und nun geht ihr Run weiter. Mit jetzt acht Siegen in der Fremde sind sie das auswärtsstärkste Team der Liga. Doch es wartet der schwere Gang zu den Patriots, die als einzige Mannschaft zuhause noch ungeschlagen sind. (ram)

Und das sind die Videos der beiden Wild-Card-Games vom Samstag:

Dallas Cowboys – Seattle Seahawks 24:22

Die Cowboys treffen nun auf die Los Angeles Rams.

Die Seahawks kommen 1:18 Minute vor dem Ende heran, verlieren das Spiel dann aber nach einem verpatzten Onside-Kick.

Houston Texans – Indianapolis Colts 7:21

Die Colts treffen nun auf die Kansas City Chiefs.

Indianapolis ist überlegen und führt schon zur Halbzeit mit 21:0. Danach beschränken sich die Colts auf die Verwaltung ihres Vorsprungs.

