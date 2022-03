Die deutschen NFL-Fans bekommen Brady deswegen im Herbst wohl live zu sehen. Die Tampa Bay Buccaneers stehen bereits als eines der beiden Teams fest, das in München das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreiten wird. Gegner und Termin sind noch nicht bekannt. (sda/dpa)

Er werde seine 23. Saison in der Liga wieder für die Bucs spielen, mit denen er vor zwei Jahren den Super Bowl gewann und in der vergangenen Saison auf dem Weg dorthin in den Playoffs scheiterte.

Footballstar Tom Brady hat seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt und will eine weitere NFL-Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen. Das gab der 44 Jahre alte Quarterback am Sonntag (Ortszeit) auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt.

«Wenn man so lange im Rampenlicht steht, ist es nicht einfach, danach den Tritt zu finden»

Der Schweizer Langlaufstar nahm heute Sonntag letztmals als Profisportler am Engadin Skimarathon teil. Doch was kommt nach der Langlauf-Karriere? Wir bringen Licht ins Dunkel.

Skispringer Simon Ammann wuselt nur so durch all seine parallel laufenden Projekte. Von den Interessen des ­zweiten Schweizers mit Heldenstatus im nordischen Skisport hingegen weiss man wenig. Dario Cologna war in den vergangenen 16 Jahren hauptsächlich Langläufer. Damit ist jetzt Schluss. Wir treffen den vierfachen Olympiasieger am Tag vor seinem 36. Geburtstag in Davos zu einem Bewerbungsgespräch der anderen Art.