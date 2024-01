Mahomes führt die Chiefs in den Super Bowl – dort warten die 49ers

Die Chiefs waren seither noch zwei weitere Male im Super Bowl und holten den Titel vor einem Jahr in Phoenix erneut. Für die 49ers ist es die erste Teilnahme seit der Niederlage gegen Kansas City und die erste mit Brock Purdy als Quarterback. Dieser wurde im Draft 2022 an letzter Stelle gezogen, was ihm den Titel «Mr. Irrelevant» einbrachte.

In Las Vegas kommt es am 11. Februar damit zu einer Neuauflage des Super Bowls von vor vier Jahren. In Miami hatten sich die Chiefs damals mit 31:20 durchgesetzt und den ersten Titel mit Quarterback Patrick Mahomes gewonnen.

Schwarzes Wochenende in Cortina – Schweizer Speedfahrerinnen im Verletzungspech

Nach Corinne Suter am Freitag zieht sich bei der Abfahrt am Samstag auch Joana Hählen einen Kreuzbandriss zu. Es ist ein schwarzes Wochenende, das die Schweizerinnen in Cortina d'Ampezzo einziehen.

Sie ist die letzte Fahrerin, die sich vor dem langen Unterbruch wegen starken Windes aus dem Starthaus stösst. Die Ziellinie überquert Joana Hählen aber nicht. Nach ansprechenden Zwischenzeiten gerät sie im Mittelabschnitt nach einem Sprung in Rücklage und setzt unglücklich auf der Piste auf. Sie wird nach hinten gedrückt und ausgehebelt. In hohem Tempo fährt sie am Tor vorbei und bricht ihre Fahrt ab, legt sich auf die Piste. Hählen begibt sich selbstständig ins Ziel. Dort wird sie mit dick bandagiertem rechten Bein in einem Rollstuhl abtransportiert.