USA: Die Kansas City Chiefs gewinnen den 54. Super Bowl in Miami



Die Kansas City Chiefs gewinnen die 54. Super Bowl

Die Super Bowl, mit 100 Millionen Zuschauern das grösste Sportereignis in Amerika, ist für dieses Jahr bereits wieder Geschichte. Die San Francisco 49ers trafen im 54. Super Bowl auf die Kansas City Chiefs.

Als Sieger aus der Partie gehen die Kansas City Chiefs. Erstmals seit 50 Jahren triumphieren sie wieder in der Super Bowl. Quarterback Patrick Mahomes führte sein Team im packenden Final der National Football League mit einer beeindruckenden Aufholjagd zum 31:20 (10:10).

Die Chiefs feierten in Miami den ersten Titel seit 1970 und zum zweiten Mal in der Klubgeschichte die Super Bowl. Die 49ers müssen hingegen weiter auf ihren sechsten Gewinn warten und bleiben damit hinter den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers.

Im letzten Viertel der 54. Super Bowl lagen die Chiefs bereits mit 10:20 zurück. Obwohl zwei seiner Pässe zuvor vom Gegner abgefangen worden waren, liess sich Mahomes nicht beirren und brachte sein Team mit zwei Touchdownpässen in Führung. Zudem lief der 24-Jährige in seinem ersten Super Bowl einen Ball selbst in die Endzone. Mahomes ist damit hinter Ben Roethlisberger, dem Spielmacher der Pittsburgh Steelers mit Schweizer Vorfahren, der zweitjüngste Champion als Quarterback.

Ausgetragen wurde die Super Bowl dieses Jahr im Hard Rock Stadium in Miami (Florida). Es ist bereits das fünfte Mal, dass die Super Bowl in diesem Stadion ausgetragen wird – ansonsten sind dort die Miami Dolphins zu Hause.

Legendäre Halbzeitshow

Das gigantische Sportereignis wird jedoch nicht nur wegen des Spiels an und für sich gefeiert. Auch die Halbzeit-Show ist weltbekannt und wer auftreten darf, darf sich geehrt fühlen.

Mit Dancebeats und lateinamerikanischem Flair haben die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira die Fans in der diesjährigen Halbzeitpause begeistert. Die beiden Latino-Superstars sangen Teile ihrer Songs auch auf Spanisch.

Die beiden wurden bei ihrer Show im Hard Rock Stadium in Miami am Sonntagabend (Ortszeit) auch von Kurzauftritten einiger Gastkünstler begleitet – darunter Lopez' Tochter Emme Maribel Muñiz.

Jennifer Lopez sang unter anderem ihre Klassiker «Jenny From the Block», «Waiting for Tonight» und «Let's Get Loud». Sie hüllte sich für einen Teil ihres Auftritts in einen Mantel aus Kunstpelz, der von aussen die Flagge der USA zeigte. Als sie ihn öffnete, war innen die Flagge Puerto Ricos zu sehen. Die Karibikinsel ist ein armes Aussengebiet der USA, und immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Vereinigten Staaten und Präsident Donald Trump mehr Hilfen für Puerto Rico bereitstellen sollten. Lopez' Eltern stammen von der Insel.

Selbst US-Präsident Donald Trump wandte sich mit einer Nachricht in Bezug auf den Super Bowl an das amerikanische Volk: «GENIESS DAS SPIEL USA, UNSEREM LAND GEHT ES HERVORRAGEND!»

ENJOY THE GAME USA, OUR COUNTRY IS DOING GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020

Doch auch die Werbungen sorgen jedes Jahr für Furore. Die Marketing-Abteilungen der grossen Firmen zerbrechen sich jedesmal die Köpfe, wie sie mit Werbung am Super Bowl für Aufmerksamkeit sorgen können. Ein teurer Spass: Ein 30-Sekunden-Spot kostet mehr als 4.5 Millionen Dollar.

(mim/sda/dpa)

