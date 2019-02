Sport

NHL

NHL: Denis Malgin trifft, Alexander Barkov mit Tor des Jahres



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung New Jersey (Hischier, Müller) – Buffalo 4:1 Florida (Malgin/1T) – Montreal 6:3

Malgin trifft nach Sololauf, das Tor des Abends (oder Jahres) erzielt aber ein Teamkollege

Erfolgreicher Abend für Denis Malgin! Nicht nur, dass seine Florida Panthers gegen die Montreal Canadiens einen überzeugenden 6:3-Sieg einfahren. Der frühere ZSC-Junior kann auch noch einen persönlichen Torerfolg feiern.

In der 12. Minute kommt er an der eigenen blauen Linie an die Scheibe, fährt in die offensive Zone, zieht ab und erwischt Antti Niemi auf der Fanghandseite. Der Canadiens-Keeper sieht dabei allerdings sehr unglücklich aus. Es ist Malgins siebter Treffer in dieser Saison.

Das Tor des Spiels, des Abends, ja vielleicht sogar des Jahres erzielt aber ein anderer. Captain Aleksander Barkov markiert in der 38. Minute das siegbringende 4:3. Und wie! Aber seht selbst:

Einen Sieg dürfen auch die New Jersey Devils verbuchen. Das Team von Nico Hischier und Mirco Müller gewinnt zuhause gegen die Buffalo Sabres mit 4:1. Die beiden Schweizer können allerdings keine Skorerpunkte beisteuern.

Den witzigsten Treffer dieser Partie, erzielt Flügelstürmer Miles Wood. Der Amerikaner lenkt einen Pass von Kyle Palmieri über die Linie, ehe er das Tor rückwärts mit dem Hintern aus den Angeln hebt. (abu)

Die Schweizer Skorerliste

Schweizer Meilensteine in der NHL

