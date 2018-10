Sport

NHL

Roman Josi siegt souverän mit Nashville



NHL, Spiele vom Samstag Nashville Predators (mit Josi/1 Assist, Fiala und Weber) – New York Islanders (ohne Sbisa/gesundheitlich angeschlagen) 5:2

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets (ohne Kukan/überzählig) 8:2

Florida Panthers (mit Malgin/1 Assist) – Vancouver Canucks (mit Bärtschi/2 Assists) 2:3

Minnesota Wild (mit Niederreiter) – Carolina Hurricanes 4:5 n.V.

Colorado Avalanche (ohne Andrighetto/verletzt) – Calgary Flames 2:3 n.V.

Boston Bruins – Detroit Red Wings 8:2

Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 4:3 n.P.

Washington Capitals – Toronto Maple Leafs 2:4

Dallas Stars – Anaheim Ducks 5:3

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 4:3 n.V.

Arizona Coyotes – Buffalo Sabres 0:3.

Bild: AP/The Canadian Press

Roman Josi siegt souverän mit Nashville – Bärtschi assistiert bei Vancouver-Sieg

Bärtschi sammelt Punkte und siegt mit Vancouver

Sven Bärtschi ist derzeit der zuverlässigste Schweizer Skorer in der NHL. Beim 3:2-Sieg der Vancouver Canucks in Florida glänzt der 26-jährige Berner mit zwei Assists.

Denis Malgin, der 21-jährige Center in Diensten der Florida Panthers, muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Dass es für den Oltner auch im dritten Spiel der Saison keinen Sieg zu feiern gab, hatte indes mit Malgins Landsmann Sven Bärtschi zu tun.

In der 35. Minute leitete der Schweizer Flügel mit seinem Pass im Powerplay den Ausgleichstreffer zum 1:1 der Canucks ein, im Schlussdrittel assistierte Bärtschi Bo Horvat beim Treffer zum siegbringenden 3:2. Nach fünf Spielen steht Bärtschi damit bei ebenso vielen Punkten (2 Goals/3 Assists).

Roman Josi sorgte beim 5:2-Sieg der Nashville Predators über die New York Islanders für eine Saisonpremiere im Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Der Berner Verteidiger leitete mit einem starken Zuspiel den ersten Powerplay-Treffer der Predators in dieser Saison ein. Zuvor war Nashville in 15 Versuchen in Überzahl ohne Treffer geblieben. (sda)

Statistik aller Schweizer Spieler: Bild: screenshot nhl.com

Die Nummer-1-Drafts seit 1984 und was sie daraus machten

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter