NHL: Timo Meier fegt Colorado weg, Dean Kukan siegt mit Columbus



NHL Columbus (Kukan) – Boston 2:1; Serie 2:1 Colorado (Andrighetto) – San Jose (Meier/1G, 2A) 2:4; Serie 1:2

Meier und Couture fegen Colorado weg – Kukan legt mit Columbus gegen Boston vor

San Jose schnappt sich die Führung in der Serie gegen Colorado. Die Sharks siegen auswärts in Denver mit 4:2. Die überragenden Figuren des Spiels: Logan Couture und der Schweizer Timo Meier.

Couture bringt die Sharks nach 16 Minuten in Führung. Er verwertet einen Abpraller nach einem Schuss von Meier. Den nächsten Treffer erzielt der Appenzeller dann selbst. Er schnappt sich die Scheibe in der Mittelzone und bezwingt Philipp Grubauer via Latte.

Danach verlieren die Sharks etwas den Faden. Colorado kommt durch Nathan MacKinnon und Matt Nieto nochmals heran. Doch danach kommen wieder Meier und Couture. Der Schweizer lenkt einen Pass zu seinem Linienpartner ab. Couture steht plötzlich alleine vor Grubauer und bezwingt ihn am nahen Pfosten. Mit dem 4:2 ins leere Tor sorgt Couture dann für die definitive Entscheidung.

Columbus in Führung

Die Columbus Blue Jackets gehen im Conference-Halbfinal gegen die Boston Bruins in Führung. In einem Spiel, das von starken Torhütern geprägt wird, setzen sich Dean Kukan und Co. mit 2:1 durch. Den entscheidenden Treffer erzielt Matt Duchene kurz nach Spielhälfte.

Kukan steht dabei etwas mehr als 17 Minuten auf dem Eis und zeigt eine extrem starke Partie. Der Zürcher gesteht in seinen Einsätzen dem Gegner nur eine einzige Torchance zu, während er in derselben Zeit mit seinen Teamkollegen acht Chancen kreiert. (abu)

