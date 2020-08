Columbus vergeigt Sieg in der Schlussphase – damit sind die Playoffs auch für Kukan vorbei

Eismeister Zaugg

Grégory Hofmann – noch ein Jahr Zug, dann in die NHL

Nationalstürmer Grégory Hofmann (27) hat in Zug einen Vertrag bis 2023. Er wird im Sommer 2021 das Abenteuer NHL versuchen.

Das neue Transferabkommen mit der NHL ermöglicht jedem Spieler unabhängig von seiner Vertragssituation im Sommer unter Einhaltung bestimmter Fristen in die NHL zu wechseln. Nach der nächsten Saison wird Grégory Hofmann im Sommer 2021 den Versuch NHL wagen. Seine NHL-Tauglichkeit steht eigentlich nicht zur Debatte. Er hat vorletzte Saison 30 Treffer erzielt. 5 mehr als Dominik Kubalik (24) in Ambri. Der Tscheche eroberte diese Saison die NHL in Chicago im Sturm (68 Spiele, 30 Tore, 16 Assists.)

