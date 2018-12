Sport

NHL

Timo Meier prügelt Gegner Greg Pateryn in die Kabine



NHL in der Nacht auf Mittwoch Minnesota (mit Niederreiter) – San Jose (mit Meier) 0:4 New Jersey (mit Hischier/1 Tor und Müller) – Toronto 2:7 Chicago – Nashville (mit Josi, Weber und Fiala/1 Tor) 2:1 Buffalo – Florida (mit Malgin) 2:5 Arizona – NY Islanders (mit Sbisa) 1:3 Vancouver (ohne Bärtschi) – Tampa 2:5 NY Rangers – Anaheim 3:1 Philadelphia – Detroit 3:2 Dallas – Calgary 2:0 Edmonton – St.Louis 1:4 Los Angeles – Winnipeg 4:1

Bild: Ap

Meier prügelt Gegner in die Kabine – Hischier und Fiala treffen

San-Jose-Stürmer Timo Meier macht für einmal nicht mit Skorerpunkten auf sich aufmerksam, sondern mit einer Fünf-Minuten-Strafe wegen eines Faustkampfs. Meier gewinnt seinen ersten in der NHL registrierten Fight gegen Minnesotas Greg Pateryn. Dieser muss mit einer blutenden Wunde am Kopf in der Kabine behandelt werden.

Einen weiteren Skorerpunkt fügt Meier an diesem Abend nicht zu den bislang 33 auf seinem Konto hinzu. Dennoch gewinnen die Sharks mit 4:0 und damit das fünfte Spiel in Folge.

Kevin Fiala schoss bei der 1:2-Niederlage der Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks kurz vor der ersten Pause das 1:0. Der Ostschweizer Stürmer traf zum sechsten Mal in der laufenden Meisterschaft.

Dennoch verloren die Predators wie bereits am Vortag gegen die Ottawa Senators (3:4 n.V.) mit einem Tor Unterschied. Gustav Forsling und Erik Gustafsson wendeten die Partie im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag innert 114 Sekunden.

Der Jubel von Nico Hischier über seinen achten Saisontreffer fiel verhalten aus, war er doch im Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs aus kurzer Distanz zum 2:5 (55.) erfolgreich.

Am Ende unterlagen die New Jersey Devils 2:7 und kassierten die zehnte Niederlage in den letzten zwölf Partien. Hischier verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz, Verteidiger Mirco Müller mit einer Minus-1-Bilanz.

Luca Sbisa kam bei den New York Islanders wegen einer Verletzung von Thomas Hickey zum seinem ersten Einsatz seit dem 18. November und dem sechsten insgesamt in der laufenden Meisterschaft. Der Zuger Verteidiger spielte beim 3:1-Auswärtssieg gegen die Arizona Coyotes während 15:29 Minuten und liess es mit sieben Hits mächtig krachen. Auch Denis Malgin durfte sich über einen Sieg freuen. Die Florida Panthers bezwangen die Buffalo Sabres auswärts 5:2. (ram/sda)

