NHL: Nino Niederreiter gelingt erstes Saisontor – Timo Meier trifft



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Boston – Vancouver (ohne Bärtschi) 5:8 Florida (mit Malgin) – Edmonton 4:1 Dallas – San Jose (mit Meier / 1 T) 4:3 Los Angeles – Minnesota (mit Niederreiter / 1 T) 1:3 Montreal – Buffalo 5:6 n. V. Tampa Bay – Islanders 4:2 Chicago – Carolina 3:4

Endlich! Nino Niederreiter gelingt erstes Saisontor – Timo Meier trifft weiter

Was für eine Erlösung! Im 15. Spiel hat es endlich geklappt. Nino Niederreiter trifft zum ersten Mal in dieser Saison. Im Powerplay drückt er im Slot einen Pass von Zach Parise über die Linie zum 1:1-Ausgleich. Am Ende gewinnen die Wild mit 3:1.

Timo Meier hat sich ein weiteres Mal in die Skorerliste eingetragen. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 ist bereits der zwölfte Treffer des Herisauers in dieser Saison. Am Ende verlieren die San Jose Sharks bei den Dallas Stars aber mit 3:4. Bitter vor allem auch für Joe Thornton, der sein 1500. NHL-Spiel absolviert hat.

Verrücktes Spiel in Boston! Die Vancouver Canucks setzen sich dort gegen die Bruins mit 5:8 durch. Mann des Spiels ist dabei Bo Horvat mit zwei Toren und zwei Assists. Sven Bärtschi ist immer noch mit einer Hirnerschütterung ausser Gefecht gesetzt.

Die Florida Panthers feiern gegen die Edmonton Oilers einen 4:1-Heimsieg. Denis Malgin kommt dabei aber nur eine Nebenrolle zu. Der Ex-ZSC-Stürmer erhält nur etwas mehr als acht Minuten Eiszeit und kann nie auf das gegnerische Tor schiessen.

(abu)

