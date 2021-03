NHL-Rookie Pius Suter Suter trifft schon wieder

Breel Embolo und die Nacht der Wende – aber wie geht's dem Nati-Stürmer wirklich?

Breel Embolo war ein Glückskind. Jetzt wird er einen Ausflug im Januar nicht mehr los, trifft aber in der Nati. Was macht das alles mit ihm?

Es ist kurz vor seinem 19. Geburtstag. Breel Embolo sitzt in jener Bar, in der Spieler des FC Basel für gewöhnlich Interviews geben. Der Shooting-Star des Schweizer Fussballs spricht über sich, seine Laster und Leidenschaften. Embolo offenbart einen Schuh- und ­Jacken-Tick, tritt in ein Fettnäpfchen, als er nicht den Autosponsor des Vereins als seine Lieblingsmarke bezeichnet. Alles halb so wild. Embolo ist jung, sagt, was er denkt. Es sei verziehen.

Es ist kurz vor der Geburt seines zweiten …