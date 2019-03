Sport

NHL

NHL: Alex Ovechkin trifft erneut für die Washington Capitals



NHL Philadelphia – Washington 3:5 Vancouver (Bärtschi verletzt) – Toronto 3:2nV Anaheim – St.Louis 4:5 Vegas – Calgary 2:1*

Du willst gegen Washington gewinnen? Dann lass Ovechkin nicht so frei stehen

Alexander Ovechkin ist der beste Torschütze seiner Generation, ja vielleicht sogar der Geschichte der NHL. Was sollte man also nicht machen, wenn man den Russen und seine Washington Capitals schlagen will? Ihn ganz alleine vor dem eigenen Tor stehen lassen. Das haben auch die Philadelphia Flyers wieder erfahren müssen.

Bild: screenshot nhl.com

In der 23. Minute geht Ovi völlig vergessen und hat dann keine Mühe, Brian Eliott zwischen den Beinen zu bezwingen, sein 46. Tor in dieser Saison. Es ist zu diesem Zeitpunkt schon das 3:0 für die Capitals. Am Ende gewinnen sie 5:3.

Vancouver, das weiterhin ohne den verletzten Schweizer Sven Bärtschi auskommen muss, gewinnt zuhause gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:2 nach Verlängerung. Das schönste Tor des Spiels erzielt aber Torontos Verteidigungsveteran Ron Hainsey, wobei eigentlich vor allem die Vorarbeit und Geduld von Mitch Marner sehenswert ist.

Schweizer Meilensteine in der NHL

