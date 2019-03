Sport

NHL: Kevin Fiala trifft doppelt gegen Nashville, Roman Josi auch mit Tor



NHL Nashville (Josi/1G) – Minnesota (Fiala/2G) 5:4nP Boston – Carolina (Niederreiter/1A) 4:3 New Jersey (ohne Hischier, Müller) – Columbus (Kukan) 1:2nP Islanders (ohne Sbisa) – Ottawa 5:4nP Pittsburgh – Florida (ohne Malgin) 3:2nV

Fiala trifft gegen seine Ex-Kollegen doppelt und Josi erzielt ein Traumtor

Zum zweiten Mal innert kürzester Zeit kam es in der NHL zum Duell zwischen den Nashville Predators und den Minnesota Wild. Zum Duell zwischen Kevin Fiala und seinen Ex-Kollegen bei den «Preds». Während er zuhause in Minnesota noch ohne Skorerpunkt blieb, machte er in dieser Nacht in Nashville so richtig auf sich aufmerksam.

Beim Stand von 1:0 für Nashville luchste der Ostschweizer seinem früheren Linienpartner Craig Smith die Scheibe ab und bezwang Pekka Rinne auf der nahen Seite. Im Schlussdrittel lich er die Partie mit einem herrlichen Schuss unter die Latte abermals aus und rettete Minnesota so ins Penaltyschiessen.

Forsberg having some fun with old teammate Fiala pic.twitter.com/QUaJxY5gpl — Giles Ferrell (@gilesferrell) March 6, 2019

Doch auch auf der anderen Seite war ein Schweizer erfolgreich. Roman Josi schaffte es ebenfalls, einen Rückstand seines Teams zu korrigieren. Sein 3:3 in der 43. Minute war eine herrliche Einzelleistung. Am Ende gewannen die Predators im Penaltyschiessen.

Auch Nino Niederreiter spielt weiterhin erfolgreich. Zwar unterlagen seine Carolina Hurricanes den Boston Bruins knapp mit 3:4, der Churer durfte sich aber wenigstens einen Assist gutschreiben lassen.

Die New Jersey Devils mussten gegen die Columbus Blue Jackets neben den Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller verletzungsbedingt auf sechs weitere Stammspieler verzichten. Das verbliebene Rumpfteam schlug sich dennoch achtbar und holte bei der Niederlage nach Penaltys wenigstens einen Punkt. Bei Columbus kam Verteidiger Dean Kukan rund zwölf Minuten zum Einsatz.

Die Schweizer Skorer Bild: nhl.com

