NHL: Kukans Blue Jackets und Meiers Sharks kassieren den Ausgleich



NHL-Playoffs, Conference-Halbfinals Columbus (mit Kukan) – Boston 1:4; Serie: 2:2 Colorado (ohne Andrighetto) – San Jose (mit Meier) 3:0, Serie: 2:2

Alles wieder offen! Kukans Blue Jackets und Meiers Sharks kassieren den Ausgleich

Die Columbus Blue Jackets mit Dean Kukan müssen in der Viertelfinal-Serie der NHL-Playoffs den Ausgleich (2:2) hinnehmen. Daheim unterliegt das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio den Boston Bruins mit 1:4.

Zum ersten Mal siegte in der umkämpften Serie ein Team mit mehr als einem Tor Differenz. Patrice Bergeron stand als Doppeltorschütze im Powerplay (8./58.) am Ursprung des Sieges, der den Bruins den Heimvorteil zurückbrachte. Das zweitbeste Team der Qualifikation in der Eastern Conference war im zweiten Heimspiel der Serie nach einem 2:3 nach Verlängerung in Rücklage geraten.

Der Schweizer Verteidiger Dean Kukan stand für die Blue Jackets während rund zwölf Minuten auf dem Eis und beendete das Spiel mit einer Minus-1-Bilanz. (pre/sda)

