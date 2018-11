Sport

NHL: Dean Kukan nur auf Tribüne – Los Angeles Kings entlassen Trainer



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Anaheim – Columbus 3:2nv Ottawa – Tampa 3:4nV Rangers – Buffalo 3:1

Kukan bei Niederlage nur Zuschauer – LA Kings entlassen den Trainer

Spezielles Matchblatt beim Duell zwischen den Anaheim Ducks und den Columbus Blue Jackets (3:2 nach Verlängerung). Obwohl es in der Partie fünf Tore gibt, sind es nur zwei verschiedene Torschützen. Beide Tore für Columbus erzielte der junge Center Pierre-Luc Dubois. Alle drei Tor für Anaheim erzielte Cam Fowler, so auch den Gamewinner in der Verlängerung. Verteidiger Dean Kukan verfolgte das Geschehen einmal mehr von der Tribüne aus.

Einen kuriosen Treffer gab es in der Partie zwischen den Ottawa Senators und den Tampa Bay Lightning zu sehen. Ottawa wird von den Lightning eingeschnürt, die Spieler auf dem Eis sind erschöpft. Als Senators-Stürmer Matt Duchene Tyler Johnson umhaut, entsteht eine kleine Rangelei. Derweil läuft das Spiel jedoch weiter und plötzlich taucht Cody Ceci alleine vor dem Tampa-Tor auf und trifft zum zwischenzeitlichen 3:2 für Ottawa.

Der späte Führungstreffer bringt den Senators allerdings nicht den Sieg. Tampa wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt die Partie mit 4:3 nach Verlängerung.

Die Los Angeles Kings haben nach dem miserablen Saisonstart (13 Spiele, 9 Niederlagen) die Reisleine gezogen und Headcoach John Stevens und seinen Assistenten Don Nachbaur entlassen. Willie Desjardins, Cheftrainer von Team Canada bei den Olympischen Spielen in Südkorea, übernimmt das Amt ad interim. Er wird assistiert vom deutschen Marco Sturm. Der Trainer des deutschen Nationalteams wird sein Amt nach dem Deutschland Cup niederlegen. (abu)

