Sport

NHL

Nico Hischier mit Assist bei Devils-Sieg zum Saisonstart



NHL, Global Series in Göteborg New Jersey (mit Hischier/1 Assist und Müller/1 Assist) – Edmonton 5:2

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Nico Hischier mit Assist beim Devils-Sieg zum Saisonstart

Nico Hischier ist mit New Jersey erfolgreich in die neue NHL-Saison gestartet. Im schwedischen Göteborg schlugen die Devils die Edmonton Oilers mit 4:2. Der Walliser Nummer-1-Draft trug sich dabei mit einem Assist in die Skorerliste ein.

Für die Devils, bei denen mit dem Verteidiger Mirco Müller auch der zweite Schweizer im Kader eingesetzt wurde, trafen Kyle Palmieri (zum 1:0 und 2:1) und Travis Zajac jeweils doppelt.

Edmontons Tore erzielten Milan Lucic zum zwischenzeitlichen Ausgleich und Leon Draisaitl zum 2:4, ehe 89 Sekunden vor dem Ende Stefan Noesen mit seinem Schuss ins leere Oilers-Tor alles klar machte. Bei diesem Treffer zum 5:2 durfte sich Müller einen Assist gutschreiben lassen. (ram)

