Sport

NHL

NHL: Nino Niederreiter punktet und verliert mit den Carolina Hurricanes



NHL Washington – Carolina (Niederreiter/1A) 4:1 Columbus (Kukan) – Islanders 4:0 Montreal – Florida (Malgin/1A) 6:1 Vancouver (Bärtschi) – Anaheim 4:5

Niederreiter gibt Assist, doch Carolina verliert im Playoff-Kampf – auch Malgin punktet

Die Carolina Hurricanes büssen im Rennen um die Playoff-Plätze Punkte ein. Nach der 1:4-Niederlage in Washington ist die Marge der Hurricanes auf einen respektive drei Punkte zusammen geschmolzen.

Noch belegt das Team des Bündners Nino Niederreiter (mit einem Assist beim einzigen Tor) den ersten Wildcard-Platz der Eastern Conference, allerdings vermochten mit den Montreal Canadiens (6:1 gegen die Florida Panthers) und den Columbus Blue Jackets (4:0 gegen dei New York Islanders) die schärfsten Konkurrenten Boden gut zu machen.

In Washington führte der Russe Alexander Owetschkin die Entscheidung zu Gunsten des Heimteams zu Beginn des Schlussdrittels herbei. Der 33-Jährige brachte die Capitals in der 45. Minute mit seinem 49. Saisontor 2:1 in Front. Die Hurricanes, die einen ersten Rückstand Ende des zweiten Drittels dank einem Assists von Niederreiter hatten korrigieren können, fanden auf den neuerlichen Rückstand keine Antwort mehr. (sda)

Montreal kam zuhause gegen Florida dank dem vierten Sieg im fünften Spiel bis auf einen Punkt heran. Beim einzigen Tor für die Gäste gab Denis Malgin den ersten Assist und bereitete Torhüter Carey Price mit seinem Schuss ziemliche Schmerzen.

Die Columbus Blue Jackets mit Dean Kukan (13 Minuten Eiszeit) schlossen bis auf drei Punkte zu Carolina auf. Sven Bärtschi musste mit Vancouver eine 4:5-Niederlage gegen Anaheim einstecken. (abu/sda)

Die Schweizer Skorer Bild: nhl.com

Die Tabelle im Osten Bild: nhl.com

Die Tabelle im Westen Bild: nhl.com

Like watson Eishockey auf Instagram Checks, bei denen es Brunner und drüber geht. Tore, die Freudensprunger verursachen. Memes von Fora und hinten aus der Tabelle. Diaz alles findest du auf unserem Hockey-Account auf Instagram.



Schenk uns doch einen Kubalike!

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Nico Hischier beantwortet unsere ungewöhnlichen Fragen

Abonniere unseren Newsletter