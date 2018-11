«Ich bin halt 37 ...» – Roger Federer schlägt Fabio Fognini in Paris ohne zu glänzen

Roger Federer gewinnt seinen ersten Match in Paris seit drei Jahren und zieht mit dem 6:4, 6:3 gegen den Italiener Fabio Fognini in den Viertelfinal des Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy ein.

Nach einem Freilos und einem Forfait-Sieg begann für Federer das letzte Masters 1000 des Jahres erst am Donnerstagabend. Der 37-Jährige glänzte nicht, kam aber dennoch zu einem ungefährdeten, in 73 Minuten herausgespielten Sieg. Die Hürde wird im Viertelfinal höher sein. Am Freitagabend – frühestens um 20.30 Uhr – trifft er auf Kei Nishikori (ATP 11), der sich mit 6:4, 6:4 gegen Kevin Anderson (ATP 6) durchsetzte.

Fognini gewann in diesem Jahr drei Turniere und im August sogar ein erstes auf …