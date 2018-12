Sport

NHL: Nikolaj Ehlers erzielt kuriosen Hattrick



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Vegas – Islanders (mit Sbisa) 4:2 San Jose (mit Meier) – Winnipeg 3:5 Toronto – Florida (ohne Malgin) 6:1 Pittsburgh – Minnesota (mit Niederreiter) 2:1 Philadelphia – Nashville (mit Josi, Fiala, Weber) 2:1 Columbus (ohne Kukan) – New Jersey (mit Hischier) 2:1 Vancouver (ohne Bärtschi) – St.Louis 5:1

Frustrierender Abend für die Schweizer – Ex-Bieler Ehlers erzielt kuriosen Hattrick

Frustrierender Abend für Timo Meier. Der Appenzeller ist einer der Aktivposten bei den San Jose Sharks, hat selbst neun Schussversuche zu verzeichnen, bleibt aber ohne Skorerpunkt. Am Ende verlieren die Sharks gegen Winnipeg mit 3:5.

Der frühere Bieler Junior Nikolaj Ehlers erzielt dabei einen Hattrick. Allerdings auf kuriose Art und Weise: Beim ersten Treffer profitiert der Däne von einem glücklichen Abpraller an der Bande und hat praktisch das leere Tor vor sich. Beim zweiten Tor ist Sharks-Goalie Martin Jones komplett aus der Position. Wieder hat Ehlers das leere Tor vor sich.

Und beim dritten Treffer ist das Tor abermals leer, dieses Mal trifft Ehlers aber gar nicht. Er wird von Joe Pavelski gelegt und erhält deshalb ein technisches Tor zugesprochen. Drei Treffer, drei Mal war der Torhüter nicht wirklich im Tor.

Auch sonst war es kein Schweizer Abend in der NHL. Luca Sbisa verlor mit den New York Islanders gegen Vegas trotz zwischenzeitlicher Führung. Die Nashville Predators müssen in Philadelphia eine 1:2-Niederlage einstecken, obwohl Kevin Fiala, Roman Josi und Co. eine gefühlte Ewigkeit in Überzahl agieren konnten.

Mit dem selben Resultat verloren auch die Minnesota Wild. Das Team von Nino Niederreiter musste sich den Pittsburgh Penguins geschlagen geben. Ebenfalls mit 1:2 verlor Nico Hischier mit den New Jersey Devils in Columbus. Mirco Müller war überzählig.

Denis Malgin sass bei Florida ebenfalls auf der Tribüne. Er musste zusehen, wie seine Panthers gegen Toronto mit 1:6 untergingen. Kurioseste Szene der Partie: Fünf Minuten vor dem Ende trifft Mitch Marner zum sechsten Mal – und ist enttäuscht darüber. Der junge Stürmer wollte den Treffer nicht selbst erzielen, sondern stattdessen Auston Matthews oder John Tavares die Chance auf den Hattrick geben. (abu)

