Ein grosser Sieg gegen Deutschland – ist Lino Martschini am Ende doch nicht zu klein?

Die Schweiz taumelt zwischen Traum und Trauma ins Penaltyschiessen und feiert einen grossen Sieg gegen Deutschland (4:3 n.P.). Ein freundlicher Riese und ein Zauberzwerg spielten die entscheidende Rolle.

Es ist einer dieser Augenblicke, in denen wir verstehen, warum Kanadas Nationaldichter Al Purdy Eishockey als «eine Mischung aus Ballett und Mord» bezeichnet hat.

Nach 60 Minuten plus 5 Minuten Verlängerung steht es zwischen Deutschland und der Schweiz beim Deutschland Cup 3:3. Penaltyschiessen. Lino Martschini, der «Zauberzwerg», der Kleinste von allen, läuft an. In unnachahmlicher Eleganz und Leichtigkeit gleitet er übers Eis, täuscht den Torhüter und lupft die Scheibe auf der …