NHL: Timo Meier knackt die 30-Tore-Marke



NHL San Jose (Meier/1G, 1A) – Calgary 3:5 Arizona – Minnesota (Fiala) 4:0 Pittsburgh – Carolina (Niederreiter) Buffalo – Columbus (Kukan) 0:4

Meier knackt die 30-Tore-Marke – Fiala muss die Playoffs abschreiben

Obwohl er persönlich ein gutes Spiel zeigt, kann Timo Meier die achte Niederlage in den letzten neun Partien der San Jose Sharks nicht verhindern. Gegen Calgary verliert man mit 3:5.

Dabei hat alles so gut begonnen. Meier bringt San Jose nach etwas mehr als zwölf Minuten in Führung. Es ist sein 30. Saisontor – und erst noch ein wunderbares. Der Ostschweizer versorgt die Scheibe am weiten Pfosten direkt unter der Latte.

Doch danach schlagen die Flames zurück, erzielen vier unbeantwortete Tore. Zu Beginn des dritten Abschnitts kommt nochmals Hoffnung auf. Tomas Hertl und Meier bedienen Logan Couture herrlich. Doch der Treffer zum 2:4 wird von Calgary sogleich wieder beantwortet.

Die restlichen NHL-Schweizer bleiben allesamt ohne Skorerpunkt. Kevin Fiala und die Minnesota Wild versuchen zwar alles – Fiala alleine verzeichnet sieben Schussversuche –, bringen aber kein einziges Tor zustande.

Mit der 0:4-Niederlage beträgt der Rückstand der Wild auf einen Playoff-Platz nun vier Punkte. Das ist drei Spiele vor dem Ende der Regular Season kaum mehr aufzuholen. Da Fialas Vertrag aber Ausläuft, ist eine WM-Teilnahme des Flügels dennoch unwahrscheinlich.

Auch Nino Niederreiter geht als Verlierer vom Eis. Er unterliegt mit den Carolina Hurricanes auswärts den Pittsburgh Penguins mit 1:3. Einen erfolgreicheren Abend erlebt Dean Kukan. Der Zürcher steht beim 4:0-Sieg der Columbus Blue Jackets gegen Buffalo rund 18 Minuten auf dem Eis und ist entscheidend daran beteiligt, Buffalos Toptorschützen Jeff Skinner zu neutralisieren. (abu)

Die Schweizer Skorerliste: Bild: nhl.com

Die Tabelle im Osten: Bild: nhl.com

Die Tabelle im Westen Bild: nhl.com

