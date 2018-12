Sport

NHL: Nico Hischier macht sein fünftes Saisontor



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Florida (ohne Malgin) – Buffalo 3:2nV

Washington (ohne Siegenthaler) – New Jersey (mit Hischier, Müller) 6:3

Colorado (mit Andrighetto) – St. Louis 2:3nV



Nico Hischier macht sein fünftes Saisontor – doch am Ende lachen die Gegner

Stürmer Nico Hischier erzielt sein fünftes NHL-Saisontor. Dennoch verlieren die New Jersey Devils mit Stürmer Hischier und Verteidiger Mirco Müller bei den Washington Capitals mit 3:6.

Hischier konnte beim Stanley-Cup-Titelhalter mit seinem fünften Saisontor für die Devils zwischenzeitlich zum 2:4 (53.) verkürzen. Sechs Minuten später bereitete Hischier zudem das 3:4 von Marcus Johansson (59.) vor.

Hischier realisierte damit bereits sein sechstes Zweipunkte-Spiel in der laufenden Saison. Aktuell hält der Walliser bei 15 Skorerpunkten in 20 NHL-Saisonspielen für New Jersey.

Keine Einsätze für Siegenthaler und Malgin

Bei den Capitals war Verteidiger Jonas Siegenthaler überzählig. Ebenfalls überzählig war Denis Malgin beim 3:2-Sieg der Florida Panthers nach Verlängerung über die Buffalo Sabres.

Die Colorado Avalanche mit Stürmer Sven Andrighetto unterlag den St. Louis Blues mit 2:3 nach Verlängerung. Andrighetto erhielt in dieser Partie rund achteinhalb Minuten Eiszeit. Der Dübendorfer erzielte dabei eine ausgeglichene Bilanz. (viw/sda)

Die Schweizer Skorer in der NHL:

Nico Hischier beantwortet unsere ungewöhnlichen Fragen Video: watson/Emily Engkent, Sandro Zappella

