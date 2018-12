Sport

NHL

Sensationeller Kevin Fiala mit Tor und Assist



NHL in der Nacht auf Sonntag New Jersey (mit Hischier, Müller) – Winnipeg 3:4 n.V. Ottawa – San Jose (ohne Meier) 2:6 Nashville (mit Josi, Fiala, Weber) – Chicago 5:2 Vancouver (ohne Bärtschi) – Dallas 1:2 Minnesota (mit Niederreiter) – Toronto 3:5 NY Islanders (ohne Sbisa) – Columbus (ohne Kukan) 3:2 Florida (ohne Malgin) – Tampa Bay 4:5

Sensationeller Kevin Fiala mit Tor und Assist – Hischiers Devils mit erneuter Niederlage

Die Nashville Predators mit Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber gewannen daheim mit 5:2 gegen die Chicago Blackhawks. Fiala ragte mit einem Tor und einem Assist heraus.

Der Stürmer wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Fiala erzielte bereits in der 3. Minute das 1:0, als er nach einem abgeprallten Schuss mit viel Verkehr vor dem gegnerischen Tor eine Lücke fand. Und bereits in der 5. Minute legte der St. Galler mit einer Scheibeneroberung hinter dem gegnerischen Tor den 3:0-Siegtreffer für Ryan Johansen auf. Für Fiala war es das dritte Zweipunkte-Spiel der laufenden Saison.

«Wir attackierten von der ersten Sekunde an», sagte Fiala zum Blitzstart seines Teams. Nashville zeigte somit eine starke Reaktion auf zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Fiala, der gut 18 Minuten auf dem Eis stand, hält nach 27 NHL-Saisonspielen bei nunmehr vier Toren und zehn Assists für den Leader der der Western Conference.

New Jersey Devils und Minnesota Wild mit Niederlage

Nico Hischier und Mirco Müller kassierten mit den New Jersey Devils die fünfte Niederlage in Folge. Diesmal verloren die Devils zuhause gegen die Winnipeg Jets mit 3:4 nach Verlängerung. Hischier verbuchte einen Assist; der Walliser wurde gut 20 Minuten eingesetzt. Dabei bezahlte er Lehrgeld. Denn Hischiers Puckverlust in der Vorwärtsbewegung nutzte Mark Scheifele zum Siegtreffer in der Verlängerung.

Nino Niederreiter blieb bei der 3:5-Heimniederlage von Minnesota Wild gegen die Toronto Maple Leafs ohne Skorerpunkt. Der Stürmer aus Chur erhielt fast 17 Minuten Eiszeit, davon 3:14 Minuten in Überzahl.

Die San Jose Sharks gewannen ohne den verletzten Timo Meier bei den Ottawa Senators mit 6:2. Die Vancouver Canucks verloren derweil ohne den verletzten Sven Bärtschi bei den Dallas Stars mit 1:2. Auch Denis Malgin von den Florida Panthers fehlt aktuell verletzt. Sein Team verlor das Heimspiel und Florida-Derby gegen Tampa Bay Lightning mit 4:5 nach Verlängerung.

Die New York Islanders setzten sich daheim gegen die Columbus Blue Jackets mit 3:2 durch. Zu einem Schweizer Duell kam es nicht, da sowohl Luca Sbisa (Islanders) als auch Dean Kukan (Columbus) überzählig waren. (sda)

