NHL: Columbus siegt gegen Bosten nach Verlängerung.



NHL Boston – Columbus (mit Dean Kukan) 2:3 nV St.Louis – Dallas 2:4

Dean Kukan kann mit Columbus weiterhin glänzen

Columbus überrascht in den Playoffs der NHL weiter. Die Blue Jackets mit dem Schweizer Back Dean Kukan gewannen Spiel 2 der Viertelfinalserie gegen die Boston Bruins auswärts mit 3:2 nach Verlängerung.

Matt Duchene erzielte das Siegtor in Überzahl in der 4. Minute der zweiten Verlängerung. Artemi Panarin hatte in der regulären Spielzeit zweimal für Columbus ausgeglichen. Dean Kukan stand in 25 der 84 Minuten auf dem Eis. (sda)



