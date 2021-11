Frau Laura und Sohn Callan begrüssen Bärtschi vor einer Partie. Bild: keystone

Sven Bärtschi durfte nach fast zwei Jahren wieder mal in der NHL ran

In der NHL liessen sich Kevin Fiala und Timo Meier in der Nacht auf Freitag je einen Assist gutschreiben. Grund zur Freude hatte speziell auch Sven Bärtschi.

Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings 5:2

Sven Bärtschi (Vegas): 1 Schuss, 13:54 TOI

Pius Suter (Detroit): 2 Schüsse, 17:19 TOI​

Der Berner Bärtschi kam bei den Vegas Golden Knights zu seinem ersten Einsatz in der NHL seit fast zwei Jahren. Er erhielt in der vierten Linie immerhin fast 14 Minuten Eiszeit. Der 29-Jährige war vom Farmteam in Henderson geholt worden, da mehrere Stürmer verletzt ausfallen.

Die weiteren Schweizer

Kevin Fiala deklassierte mit den Minnesota Wild die Dallas Stars gleich mit 7:2. Timo Meier verlor mit den San Jose Sharks hingegen auswärts bei den St.Louis Blues 1:4.

Zu den Schweizer Siegern gehörten auch Nino Niederreiter und Grégory Hofmann. Die Carolina Hurricanes von Niederreiter setzten sich in Anaheim 2:1 durch, die Columbus Blue Jackets von Hofmann gewannen in Arizona 5:4 nach Penaltyschiessen. Eine Niederlage gab es hingegen für Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mit den New Jersey Devils (1:4 bei den Florida Panthers). (ram/sda)