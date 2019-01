Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala und Roman Josi mit Assists bei Nashville-Sieg



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Chicago – Nashville (mit Fiala, Weber, Josi) 3:4 nV.

Calgary – Colorado (mit Andrighetto) 5:3



Bild: AP/FR136454 AP

Fiala (mit herrlichem Backhandpass) und Josi mit Assists bei Nashville-Sieg

Die Nashville Predators erobern in der NHL in ihrer Division wieder die Tabellenführung zurück. In Chicago setzt sich das Team aus Tennessee gegen die Blackhawks 4:3 nach Verlängerung durch.

Der Schwede Filip Forsberg entschied die Partie im United Center in Chicago nach einer Minute der Overtime mit seinem zweiten Treffer des Abends, womit die Nashville Predators in der Central Division die Winnipeg Jets wieder überholten.

Kevin Fiala und Roman Josi liessen sich je einen Assist gutschreiben. Fiala bereitete das 1:0 nach gutem Forechecking mit einem herrlichen Backhandpass vor, Josi leitete in Überzahl das 3:1 ein; es war bereits die 24. Torvorlage des Captains der Predators, der das Eis allerdings mit einer Minus-2-Bilanz verliess. (zap/sda)

Die Schweizer Skorer in der NHL: screenshot: nhl.com

Die Nummer-1-Drafts seit 1984 und was sie daraus machten

Abonniere unseren Newsletter