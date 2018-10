Sport

NHL

NHL: Nico Hischier erzielt Tor und Assist, Sven Andrighetto trifft



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung New Jersey (mit Hischier/1G,1A, Müller) – Colorado (mit Andrighetto/1G) 3:5 San Jose (mit Meier) – Buffalo 2:1* Winnipeg – Vancouver (mit Bärtschi) 4:1 Columbus (mit Kukan) – Philadelphia 6:3 Toronto – Pittsburgh 0:3 Chicago – Arizona 1:4 Tampa Bay – Detroit 3:1 Los Angeles – Islanders (ohne Sbisa) 1:3*

Trotz Tor und Assist von Hischier: New Jersey verliert erstmals – Andrighetto trifft

Im Schweizer Duell zwischen den New Jersey Devils mit Nico Hischier und Mirco Müller und den Colorado Avalanche mit Sven Andrighetto geht letzterer als Sieger hervor.

Dabei hat der Abend für Hischier perfekt begonnen. In einem Powerplay kurz vor der ersten Pause vollendet er eine wunderbare Passstafette zum 1:0 – der erste Saisontreffer für den Walliser. Doch weil kurz nach Wiederbeginn im zweiten Drittel mit Andrighetto ein zweiter Schweizer ebenfalls trifft, ist die Partie schnell wieder ausgeglichen.

Nach einem weiteren Treffer der «Avs» sind wieder die Devils an der Reihe. Der letztjährige MVP Taylor Hall markiert ebenfalls seinen ersten Saisontreffer zum 2:2-Ausgleich. Obwohl New Jersey danach selbst noch einmal in Führung geht, ist es Colorado, das den Sieg davonträgt. Gabriel Landeskog erzielt den entscheidenden Treffer.

Sven Bärtschi muss mit den Vancouver Canucks eine Auswärtspleite hinnehmen. Gegen die Winnipeg Jets ist der Langenthaler mit seinem Team chancenlos und verliert mit 1:4. Den einzigen Treffer für Vancouver erzielt Bo Horvat.

Beim 6:3-Sieg der Columbus Blue Jackets gegen die Philadelphia Flyers kommt Dean Kukan nach einer Pause wieder zum Einsatz. Der Zürcher kam im dritten Verteidiungspaar auf Rund zwölf Minuten Eiszeit und konnte zusehen, wie sein Teamkollege Anthony Duclair ein unglaubliches Tor erzielte.

Timo Meier steht mit den San Jose Sharks noch im Einsatz. (abu)

