NHL: Meier und Hischier treffen bei Niederlage – Niederreiter verliert

NHL, Eishockey Herren, USA Columbus Blue Jackets at New Jersey Devils Dec 1, 2025 Newark, New Jersey, USA New Jersey Devils right wing Timo Meier 28 celebrates his goal against the Columbus Blue Jacke ...
Obwohl Timo Meier wie auch Nico Hischier trafen, unterlagen die «Swiss Devils» am Ende.Bild: www.imago-images.de

Meier und Hischier treffen und verlieren trotzdem – Niederreiters Jets erleiden Klatsche

Die Schweizer Eishockeyspieler in der NHL erleben am Montagabend Ortszeit einen Spieltag zum Vergessen. Trotz Niederlage können sich zwei Schweizer über Skorerpunkte freuen.
02.12.2025, 06:5802.12.2025, 07:07

New Jersey – Columbus 3:5

Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Check, 23:51 TOI
Timo Meier (NJ), 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, 23:45 TOI​

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren gegen die Columbus Blue Jackets 3:5. Zwar begann die Partie aus Schweizer Sicht gut, mit einem Goal von Nico Hischier, der für die Devils schon früh auf 1:0 stellte. Nach einem zweiten frühen Tor der Devils wollte es der Mannschaft dann aber lange nicht mehr gelingen, zu punkten.

Die Jackets stellten auf 4:2, ehe Timo Meier mit Hischier als einer der Assistgeber noch einmal verkürzte. Doch die Devils konnten die Niederlage nicht mehr abwenden, stattdessen trafen die Blue Jackets ein fünftes und letztes Mal.

Mit der zweiten Niederlage in Serie haben die Devils es verpasst, wieder die Tabellenführung in der Eastern Conference zu übernehmen. In den letzten Tagen ist New Jersey hinter Tampa Bay und Carolina gefallen, die beide ein Punkt mehr auf dem Konto haben, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben. So früh in der Saison ist das aber kein Grund zur Sorge.

Video: YouTube/NHL

Buffalo – Winnipeg 5:1

Nino Niederreiter (WIN), 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 12:23 TOI

Ebenfalls fünf Gegentore musste Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets hinnehmen. Gegen die Buffalo Sabres traf das Team des 33-Jährigen selbst nur ein einziges Mal, die Partie endete mit einer klaren 1:5-Niederlage.

Video: YouTube/NHL

St. Louis – Anaheim 1:4

Pius Suter fehlte den St. Louis Blues mit einer Muskelverletzung am Unterkörper erneut. Der 29-jährige Zürcher dürfte mehrere Wochen ausfallen. In Abwesenheit des Centers unterlagen die Blues den Anaheim Ducks 1:4.

Video: YouTube/NHL

Niederreiter schiesst Josi ab – Devils verlieren Ost-Tabellenführung
