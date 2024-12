Alex Owetschkin ist in Reichweiter von Wayne Gretzkys NHL-Torrekord. Bild: keystone

Alex Owetschkin ist zurück und rückt an Gretzky heran – Schweizer mit diskreter Nacht

Alex Owetschkin kommt in der NHL zu seinem ersten Einsatz nach 40 Tagen Verletzungspause und nähert sich dem Torrekord von Wayne Gretzky weiter an. Die Schweizer bleiben ohne Skorerpunkte.

Maple Leafs – Capitals 2:5

Owetschkin verpasste die letzten 16 Matches mit den Washington Capitals wegen eines Wadenbeinbruchs. Es war die längste Absenz des 39-jährigen Russen, seit er vor fast 20 Jahren sein NHL-Debüt gab. Bei seiner Rückkehr in Toronto (5:2) hatte er seinen grossen Auftritt in der viertletzten Minute, als er ins leere Tor traf.

Das 869. NHL-Tor brachte Owetschkin bis auf 25 Tore an den Rekord von Wayne Gretzky (894) heran. Die Liga-Bestmarke der «Empty-Netter» ist bereits im Besitz des Routiniers aus Moskau: Jener in Toronto war der 60. seiner NHL-Karriere.

Die Washington Capitals rückten in der Eastern Conference dank dem Sieg bis auf einen Punkt an den Leader New Jersey Devils heran. Dieser verlor einen Tag nach dem Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes gegen den gleichen Gegner auswärts 2:5. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte.

Kings – Oilers 4:3 OT

Auch Kevin Fiala, Nino Niederreiter und Pius Suter standen am Samstag im Einsatz. Fiala gewann mit den Los Angeles Kings daheim gegen die Edmonton Oilers nach Verlängerung mit 4:3. Fiala schoss nur einmal Richtung gegnerisches Tor, während Warren Foegele, der ihm auf dem linken Flügel derzeit vor der Sonne steht, gleich dreifach skorte.

Canucks – Kraken 4:5 OT

Suter unterlag mit den Vancouver Canucks den Seattle Kraken 4:5 nach Verlängerung. Der Schweizer blieb ohne grossen Einfluss auf die Partie.

Jets – Senators 4:2

Nino Niederreiter kam mit den Winnipeg Jets, dem aktuellen Top-Team der Liga, zu einem 4:2-Heimsieg im kanadischen Duell mit den Ottawa Senators. Überragend zeigte sich dabei der Däne Nikolaj Ehlers, der beim EHC Biel ausgebildet wurde. Ehlers skorte dreifach.

(sda/con)