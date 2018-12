Sport

NHL: Denis Malgin trifft für die Florida Panthers



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung New Jersey (mit Hischier) – Columbus (ohne Kukan) 0:3 Chicago – Florida (mit Malgin/1T) 3:6 San Jose (mit Meier) – Arizona 3:4nP Dallas – Islanders (mit Sbisa) 1:3

Nur ein Weihnachtsgeschenk unter dem Schweizer NHL-Baum: Malgin trifft für Florida

Die Florida Panthers bestätigen beim 6:3-Sieg bei den Chicago Blackhawks ihr aktuelles Formhoch. Denis Malgin steuert zum vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen einen Treffer bei.

Mit seinem Tor zum 5:2 kurz nach Beginn des Schlussdrittels sorgte Malgin für die vorzeitige Entscheidung zu Gunsten der Panthers. Der 21-jährige Center profitierte bei seinem 3. Saisontreffer vom Durchsetzungsvermögen seines Teamkollegen Jared McCann. Der Kanadier umspielte mittels Drehung um die eigene Achse zwei Gegenspieler und fand mit seinem Zuspiel Malgin, der alleine vor Blackhawks Goalie Cam Ward einschiessen konnte.

Das Team aus dem «Sunshine State» stoppte mit dem Auswärtssieg die Aufwärtstendenz des Gegners, der zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte. Zwar waren die Panthers in der 14. Minute in Rückstand geraten, Jayce Hawryluk leitete mit einer Doublette (17./23.) allerdings die Wende für die Gäste ein. Für den 22-jährigen Kanadier war es gegen Chicago erst der 5. NHL-Einsatz der Karriere, wobei ihm in den vier Spielen zuvor kein Treffer gelungen war.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für die restlichen NHL-Schweizer: Nico Hischier und seine New Jersey Devils blieben zuhause gegen Columbus ohne Torerfolg – Mirco Müller und Dean Kukan waren überzählig. Timo Meiers San Jose Sharks mussten sich Arizona im Penaltyschiessen geschlagen geben. Luca Sbisa feierte mit den Islanders einen Auswärtssieg in Dallas. (abu/sda)

