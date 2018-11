Sport

NHL

NHL: Jubiläumstor von Joe Thornton lässt San Jose siegen



NHL New Jersey (mit Müller) – Pittsburgh 4:2 Islanders (mit Sbisa) – Vancouver (ohne Bärtschi) Philadelphia – Florida (mit Malgin) 1:2 San Jose (mit Meier) – Nashville (mit Fiala/1A, Josi, Weber) 3:4

Thorntons Jubiläumstor lässt Sharks jubeln – Befreiungsschlag für New Jersey

Befreiungsschlag für die New Jersey Devils. Nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen gelingt Mirco Müller und Co. ein wichtiger Heimsieg (4:2) gegen die Pittsburgh Penguins. Mann des Spiels für die Devils ist Taylor Hall, der an allen vier Toren beteiligt ist und zwei davon selbst erzielt.

Nico Hischier fehlt New Jersey aufgrund einer Oberkörperverletzung. Wie lange der Schweizer ausfällt ist nicht klar, seine Situation wird jeden Tag aufs neue evaluiert.

Im Schweizer Duell zwischen den San Jose Sharks und den Nashville Predators setzen sich die Sharks mit Timo Meier knapp durch. Das Spiel wogt hin und her: Nach 20 Minuten führen die Sharks mit 3:0. Nach 42 Minuten liegen die «Preds» in Front – auch dank Kevin Fiala, der den Assist zum 4:3 gibt.

Doch damit ist die Partie noch nicht vorbei. Mit einem Doppelschlag innert 13 Sekunden dreht San Jose die Partie zu seinen Gunsten. Am Ende ist es Joe Thornton, der mit seinem 400. NHL-Tor (und dem 1432. Skorerpunkt) die Sharks zum Sieg schiesst.

Luca Sbisa steht endlich wieder einmal für die New York Islanders auf dem Eis. Der Zuger kriegt beim 5:2-Sieg gegen die Vancouver Canucks rund 16 Minuten Eiszeit und darf über vier Minuten in Unterzahl ran. Bei Vancouver fehlt Sven Bärtschi weiterhin nach einer Hirnerschütterung.

Die Minnesota Wild und Nino Niederreiter müssen sich gegen die Washington Capitals mit 2:5 geschlagen geben. Der Churer steht dabei 16 Minuten auf dem Eis, schiesst zwei Mal auf das gegnerische Tor, kann sich aber keine Punkte gutschreiben lassen. Jonas Siegenthaler sieht das Spiel von der Tribüne aus.

Die Florida Panthers siegen auswärts bei den Philadelphia Flyers mit 2:1. Denis Malgin kriegt dabei nur acht Minuten Eiszeit, die geringste seines Teams. (abu)

Schweizer Meilensteine in der NHL

