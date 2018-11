Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala trifft und rettet Nashville einen Punkt



NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Anaheim – Nashville (mit Fiala/1T, Josi, Weber) 2:1nP Rangers – Vancouver (ohne Bärtschi) 2:1 Dallas – Columbus (ohne Kukan) 1:2

Fiala rettet Nashville mit seinem zweiten Saisontor einen Punkt

Kevin Fiala kommt langsam aber sicher besser in Fahrt. Der Ostschweizer traf gegen die Anaheim Ducks zum wichtigen 1:1-Ausgleich für die Nashville Predators. Es war Fialas zweites Saisontor und zugleich das dritte Spiel in Folge, in dem er punkten konnte.

Fialas Tor brachte die Predators in die Verlängerung. Dort spielte Roman Josi satte zwei Minuten in Überzahl, sah aber alle seine Versuche von Anaheim-Keeper John Gibson pariert. Im Penaltyschiessen verschoss Fiala seinen Versuch, der vierte der Predators, und so gewannen am Ende doch die Ducks diese Partie.

In den anderen Spielen kam kein Schweizer zum Einsatz. Sven Bärtschi ist immer noch verletzt. Seine Vancouver Canucks verlieren gegen die New York Rangers mit 1:2. Dean Kukan muss beim 2:1-Sieg der Columbus Blue Jackets über die Dallas Stars zuschauen.

Die Schweizer Skorer Bild: nhl.com

(abu)

Schweizer Meilensteine in der NHL

