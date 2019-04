Sport

NHL: Nino Niederreiter und seine Hurricanes schlagen zurück



NHL-Playoffs Dallas – Nashville 2:3, Serie: 1:2 Carolina – Washington 5:0, Serie: 1:2 Toronto – Boston 3:2, Serie: 2:1 Colorado – Calgary 6:2*, Serie: 1:1

Niederreiters Hurricanes schlagen mit Kantersieg zurück – Predators legen gegen Stars vor

Die Carolina Hurricanes kommen im dritten Spiel der NHL-Playoffs zum ersten Sieg. Daheim lässt das Team mit dem Schweizer Nino Niederreiter Titelverteidiger Washington Capitals beim 5:0 keine Chance.

Zehn Jahre hatten die Fans der Carolina Hurricanes auf ein Playoff-Heimspiel ihres Teams warten müssen. Zuletzt hatte das Team aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina 2009 die Qualifikation überstanden. Für die zehnjährige Wartezeit wurde das Publikum in der PNC Arena von den Hurricanes mit einer Gala-Vorstellung belohnt. Das Team mit dem Bündner Stürmer Nino Niederreiter wusste auf allen Ebenen zu überzeugen.

Der kanadische Rookie Warren Foegele brachte Carolina mit einer Doublette auf Kurs (10./27.), eine weitere Doublette von Dougie Hamilton (32./50.) sorgte für ekstatische Stimmung im Stadion und die vorzeitige Entscheidung zugunsten des Heimteams. Überzeugend war die Vorstellung der Hurricanes auch in der Defensive, Carolina gestand dem offensivstarke Gegner in 60 Minuten nur gerade 18 Torschüsse zu.

Wenig Einfluss auf die Gala hatte Niederreiter, der das Eis ohne Torbeteiligung und mit einer ausgeglichenen Bilanz verliess. Am Freitag (Ortszeit) folgt in Raleigh das zweite Heimspiel für Carolina in dieser Serie.

Den zweiten Sieg in Serie haben Roman Josi und seine Nashville Predators gegen die Dallas Stars eingefahren. In Spiel 3 in Texas verspielen die «Preds» zwar zunächst eine 2:0-Führung, im Schlussdrittel erzielt dann Mikael Grandlund das Game-Winning-Goal.

Josi steht 24:39 Minunte auf dem Eis, kann aber keinen Skorerpunkt verbuchen. Der Schweizer Verteidiger glänzt mit sechs Blocks dafür in der Defensive. Yannick Weber kommt nicht zum Einsatz. (pre/sda)

