Sport

NHL

NHL: Niederreiter verliert mit Minnesota trotz Tor



NHL-Resultate vom Samstag Minnesota Wild (mit Niederreiter/1 Tor) – Detroit Red Wings 2:5 San Jose Sharks (mit Meier/1 Assist) – Ottawa Senators 4:1 Washington Capitals (mit Siegenthaler) – Columbus Blue Jackets (mit Kukan) 1:2 n.V. Montreal Canadiens – Colorado Avalanche (mit Andrighetto) 3:0 New Jersey Devils (mit Müller und Hischier/1 Tor/1 Assist) – Philadelphia Flyers 3:2 New York Islanders (mit Sbisa) – New York Rangers 1:2 Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 3:5 Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 2:3 Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 3:4 n.V. Dallas Stars – St. Louis Blues 1:3 Edmonton Oilers – Arizona Coyotes 2:3 Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins 5:2.



Niederreiter verliert mit Minnesota trotz Tor – Hischier wird bester Spieler der Partie

Niederlage für Niederreiter mit Minnesota

Die Minnesota Wild unterliegen in der NHL trotz eines Tores von Nino Niederreiter den Detroit Red Wings mit 2:5. Auch Timo Meier liess sich beim Heimsieg von San Jose einen Skorerpunkt notieren.

Niederreiter brachte Minnesota zu Beginn des Mitteldrittel im Powerplay 2:1 in Führung. Der Churer Stürmer beendete mit seinem achten Saisontreffer eine zwölf Spiele andauernde Durststrecke ohne Tor.

Danach wendete sich aber das Blatt zugunsten der Gäste. Zum Mann des Spiels avancierte Tyler Bertuzzi mit seinem ersten Hattrick im Dress der Red Wings. Für Detroit war es der erste Auswärtssieg nach zuletzt vier Niederlagen.

Timo Meier kam mit den San Jose Sharks zum sechsten Sieg in Folge. Die Kalifornier bezwangen die Ottawa Senators zuhause mit 4:1. Meier liess sich beim Tor zum 3:1 durch den früheren Davoser Meisterstürmer Joe Thornton im Mitteldrittel einen Assist gutschreiben – den 23. der Saison.

Erneut nichts zu holen gab es für Sven Andrighetto mit den Colorado Avalanche. Das Team mit dem Zürcher Stürmer musste sich den Montreal Canadiens auswärts 0:3 geschlagen geben. Es war dies die neunte Niederlage aus den letzten zehn Partien für Colorado.

Zu einem Schweizer Verteidiger-Duell kam es in Washington. Dean Kukan besiegte mit den Columbus Blue Jackets den Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals mit Jonas Siegenthaler 2:1 nach Verlängerung. Dank dem Treffer von Artemi Panarin (64.) in Überzahl feierte Columbus den vierten Sieg in Serie. (sda)

Nico Hischier wird «Mann des Spiels»

Mit einem Treffer und einem Assist führte Nico Hischier die New Jersey Devils in der NHL zu einem 3:2-Sieg gegen die Philadelphia Flyers.

In der 26. Minute entwischte Hischier nach einem Fehler in der Verteidigung der Flyers. Geschickt trickste der Walliser, bedrängt von zwei Gegenspielern, den gegnerischen Torhüter Carter Hart aus. Backhand schob er den Puck zwischen den Schonern des Keepers hindurch zum 2:0 ein. Es war der 13. Treffer des 20-Jährigen in dieser Saison.

Später liess sich Hischier auch noch einen Assist zum 3:1 gutschreiben. Für seine starke Leistung wurde der Nummer-1-Draft von 2017 zum «Mann des Spiels» gewählt.

Nebst Hischier kam bei New Jersey auch Mirco Müller wieder einmal zum Einsatz. Der Zürcher Verteidiger hatte letztmals am 18. Dezember gespielt.

Auf der Tribüne sass zuletzt auch Luca Sbisa bei den New York Islanders. Beim 1:2 im New Yorker Derby gegen die Rangers durfte der Verteidiger erstmals seit dem Heiligabend wieder auf das Eis. (zap/sda)

