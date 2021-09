Sport

Novak Djokovic

Djokovic gewinnt gegen Nishikori: 4 Siege zum Grand Slam



Djokovic gewinnt gegen Nishikori – ihm fehlen noch vier Siege zum Grand Slam

Novak Djokovic erreicht am US Open in New York die Achtelfinals. Gegen den Japaner Kei Nishikori setzt sich der Weltranglisten-Erste 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2 durch.

Auf dem Weg zum möglichen Grand Slam wurde Djokovic von der ehemaligen Nummer 4 der Welt zwar hart gefordert, im Gegensatz zu 2014, als Nishikori auf dem Weg in seinen einzigen Grand-Slam-Final den Serben im Halbfinal von Flushing Meadows besiegt hatte, liess er sich diesmal aber nicht stoppen.

IDEMOOOOOO@DjokerNole is PUMPED to have won the third set over Nishikori. pic.twitter.com/REwgiqKupu — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

«Er hat mich überrascht», sagte Djokovic nach seinem ersten Auftritt am Nachmittag in Flushing Meadows in diesem Jahr. Nishikori sei einer der schnellsten Spieler auf der Tour. «Ich brauchte einen Moment, um mich an sein Spiel zu gewöhnen», so der Serbe. Nach gut dreieinhalb Stunden verwertete er seinen dritten Matchball.

Djokovics nächster Gegner ist Jenson Brooksby aus den USA (ATP 99), der sich gegen den Russen Aslan Karazew in fünf Sätzen durchsetzte. Für den Kalender-Grand-Slam fehlen dem 34-Jährigen aus Belgrad noch vier Siege. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter