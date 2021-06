Diese bislang 87 Sportler:innen vertreten die Schweiz an den Olympischen Spielen in Tokio

Sport

Am 23. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. In 33 Sportarten und 339 Wettbewerben kämpfen Athlet:innen aus der ganzen Welt um Edelmetall. Diese Schweizer:innen sind dann auch mit von der Partie.

Noch hat das Schweizerische Olympische Komitee nicht für alle Disziplinen die Nominationen bekannt gegeben. Bislang umfasst die Schweizer Delegation für Tokio 87 Sportler:innen. Wir sagen dir, wer alles dazugehört.

Beachvolleball

Nina Betschart

Tanja Hüberli

Tanja Hüberli Joana Heidrich

Anouk Vergé-Dépré

Anouk Vergé-Dépré Adrian Heidrich

Mirco Gerson

Fechten

Einzel:

Max Heinzer

Michele Niggeler

Benjamin Steffen



Max Heinzer Michele Niggeler Benjamin Steffen Team:

Max Heinzer

Michele Niggeler

Benjamin Steffen

Lucas Marcotti (Ersatz)

Kanu

Slalom:

Naemi Brändle

Martin Dougoud

Thomas Köchlin



Leichtathletik

Marathon:

Fabienne Schlumpf

Martina Strähl

Tadesse Abraham



Rad

Strasse:

Marlen Reusser

Marc Hirschi

Stefan Küng

Gino Mäder

Michael Schär



Marlen Reusser Marc Hirschi Stefan Küng Gino Mäder Michael Schär Zeitfahren:

Marlen Reusser

Stefan Küng​

Mountainbike

Cross-Country:

Sina Frei

Linda Indergand

Jolanda Neff

Filippo Colombo

Matthias Flückiger

Nino Schurter​

Reiten

Dressur:

Estelle Wettstein​

Ringen

Freistil bis 86kg:

Stefan Reichmuth​

Rudern

Einer:

Jeannine Gmelin



Leichtgewichts-Doppelzweier:

Patricia Merz

Frédérique Rol



Doppelzweier:

Barnabé Delarze

Roman Röösli​

Schiessen

50m Kleinkaliber Dreistellungskampf:

Nina Christen

Nina Christen 25m Sportpistole:

Heidi Diethelm Gerber​

Segeln

Laser Radial:

Maud Jayet



470er:

Linda Fahrni

Maja Siegenthaler



Windsurfen RS:X:

Mateo Sanz Lanz

49er:

Sebastien Schneiter

Lucien Cujean​

Sportklettern

Olympische Kombination:

Petra Klingler​

Turnen

Alle Disziplinen:

Giulia Steingruber



Wasserspringen

Kunstspringen 3m:

Michelle Heimberg

Jonathan Suckow



