Olympia-Programm: Das läuft am Dienstag in Tokio

Die Highlights

Leichtathletik

Mujinga Kambundji sprintet nochmals um olympisches Edelmetall. Drei Tage nach dem Final über 100 m steht die 29-jährige Bernerin auch über 200 m im Endlauf. Um 14.50 Uhr versucht sie das Kunststück von der WM 2019 in Doha zu wiederholen. Damals holte Kambundji die Bronzemedaille.

Beachvolleyball

Noch zwei Siege trennen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré von einer Medaille. Zunächst treten die beiden Europameisterinnen in den Viertelfinals gegen das brasilianische Duo Ana Patricia/Rebecca an. Heidrich/Vergé-Dépré sind in diesem Duell am frühen Dienstagmorgen zumindest nicht Aussenseiterinnen. In der Weltrangliste sind sie zwölf Plätze vor den Südamerikanerinnen klassiert.

Bild: keystone

Rad

Der Schweizer Bahnvierer fährt trotz schwacher Qualifikation noch um die Bronzemedaille – zumindest in der Theorie. In der Teamverfolgung treten Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Mauro Schmid und Cyrille Thiéry am Morgen zunächst gegen den Australien, den Fünften der Qualifikation, an.

Segeln

Nachdem die Regatten wegen zu wenig Wind am Montag abgesagt worden sind, bestreiten die 470er-Frauen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler die letzten zwei Läufe ihres Wettbewerbes. Sie als Vierte des Zwischenklassements gute Chancen, das Medal Race der besten acht Boote zu erreichen. Dort wäre die Hoffnung auf Edelmetall allerdings nicht sehr gross. Der Rückstand auf den 3. Platz beträgt bereits 17 Rangpunkte.

Bild: keystone

Reiten

Die Wettbewerbe der Springreiter beginnen mit der Qualifikation. Für die Schweiz ist mit Martin Fuchs auf Clooney, Steve Guerdat, dem Olympiasieger von 2012, auf Venard de Cerisy und Beat Mändli auf Dsarie ein Trio am Start.

Die 26 Medaillen-Entscheidungen vom Dienstag

03.50 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Weitsprung

04.37 Uhr

Kanu, Regatta, Frauen, Kajak, Einer, 200 m

Bild: keystone

04.53 Uhr

Kanu, Regatta, Männer, Canadier, Zweier, 1000 m

05.20 Uhr

Kanu, Regatta, Männer, Kajak, Einer, 1000 m

05.20 Uhr

Leichtathletik, Männer, 400 m Hürden

05.33 Uhr

Segeln, Frauen, 49er FX

05.46 Uhr

Kanu, Regatta, Frauen, Kajak, Zweier, 500 m

06.05 Uhr

Boxen, Frauen, Feder (bis 57 kg): Nesthy Petecio (PHI) - Sena Irie (JPN)

Bild: keystone

06.33 Uhr

Segeln, Männer, 49er

07.33 Uhr

Segeln, Männer, Finn

08.00 Uhr

Wasserspringen, Männer, 3 m

08.33 Uhr

Segeln, Mixed, Nacra 17

10.00 Uhr

Kunstturnen, Männer, Barren

Bild: keystone

10.26 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Team-Verfolgung

10.44 Uhr

Rad Bahn, Männer, Teamsprint

10.50 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Schwebebalken

11.39 Uhr

Kunstturnen, Männer, Barren

12.05 Uhr

Boxen, Männer, Welter (bis 69 kg): Pat McCormack (GBR) - Roniel Iglesias (CUB)

12.20 Uhr

Leichtathletik, Männer, Stabhochsprung

Bild: keystone

12.30 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 77 kg

12.50 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 109 kg

13.10 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 97 kg

13.35 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Hammerwerfen

14.15 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 68 kg

14.25 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 800 m

14.50 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 200 m

🇨🇭 mit Mujinga Kambundji

Bild: keystone

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

03.00 Uhr

Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich: Beachvolleyball, Viertelfinal gegen Ana Patricia/Rebecca (BRA)

Bild: keystone

04.05 Uhr

William Reais: Leichtathletik, 200 m, Vorlauf, (evtl. Halbfinal, 13.50 Uhr)

05.05 Uhr

Linda Fahrni/Maja Siegenthaler: Segeln, 470, 9. und 10. Wettfahrt

09.29 Uhr

Robin Froidevaux/Mauro Schmid/Cyrille Thièry/Stefan Bissegger und Valère Thiébaud (Ersatzfahrer): Rad Bahn, Mannschaftsverfolgung, Hauptrunde gegen Australien

12.00 Uhr

Martin Fuchs: Reiten, Springen, Qualifikation Einzel, 1. Umgang

Steve Guerdat: Reiten, Springen, Qualifikation Einzel, 1. Umgang

Beat Mändli: Reiten, Springen, Qualifikation Einzel, 1. Umgang

Bild: keystone

12.10 Uhr

Jason Joseph: Leichtathletik, 110 m Hürden, Vorlauf

12.30 Uhr Uhr

Lara Mechnig/Marluce Schierscher (LIE): Synchronschwimmen, Duett, technische Kür

13.00 Uhr

Jonas Raess: Leichtathletik, 5000 m, Vorlauf

Julien Wanders: Leichtathletik, 5000 m, Vorlauf



