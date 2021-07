Sport

Olympia 2020

Olympia: In Tokio werden 33 Medaillensätze mehr vergeben als in Rio



Bild: keystone

Olympia wächst – in Tokio werden 33 Medaillensätze mehr vergeben als in Rio

An den Olympischen Spielen in Tokio werden 33 Medaillensätze mehr vergeben als vor fünf Jahren in Rio de Janeiro. Neu im Programm figurieren Base- und Softball, Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen.

Während 2016 in Brasilien noch 306 Medaillensätze vergeben wurden, erweiterte das Internationale Olympische Komitee die Anzahl Wettbewerbe im Hinblick auf die Spiele in Tokio um 33 auf 339.

In den sechs gegenüber Rio de Janeiro neuen Sportarten werden insgesamt 18 Olympiasieger erkoren. Aus Schweizer Sicht stehen Sportklettern und Karate im Fokus, gehören doch Petra Klingler und Elena Quirici zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen.

All zu sehr sollte man sich nicht an alle Neulinge bzw. Rückkehrer gewöhnen. Karate wird in Paris 2024 wie Base- und Softball, das schon früher olympisch war, bereits wieder aus dem Programm fallen.

Viele neue Mixed-Bewerbe geschaffen

Die Erhöhung der Wettbewerbe liegt nicht alleine an den neuen Sportarten. Im Vergleich zu 2016 gibt es heuer deutlich mehr Wettbewerbe, in denen Männer und Frauen gemeinsam antreten. Bei den Leichtathleten werden die Olympiasieger in einer gemischten 4x400-m-Staffel erkoren, im Schwimmen in einer 4x100-m-Lagenstaffel.

Auch im Bogenschiessen, Judo und Schiessen (alle Mannschaft) sowie im Tischtennis (Doppel) und im Triathlon (Staffel) gibt es Mixed-Wettbewerbe, wobei sich Swiss Olympic in der gemischten Triathlon-Konkurrenz etwas ausrechnen darf.

Bild: EPA

Im Schwimmen wurden auch die Strecken 800 m Crawl (Männer) und 1500 m Crawl (Frauen) ins Programm aufgenommen, womit in der nach der Leichtathletik zweitgrössten Sportart nun 37 Medaillensätze vergeben werden.

Mehr Olympiasieger als 2016 gibt es unter anderem auch im Fechten. Zudem wurde die Sportart BMX mit der Disziplin Freestyle erweitert. Auch da bietet sich der Schweiz dank Nikita Ducarroz die Chance auf eine Top-Klassierung. Im Basketball wird nebst der traditionellen Variante auch in der Disziplin 3x3 auf einen Korb gespielt. (ram/sda)

Mehr zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio:

