«Dieser Sieg gehört in meiner Karriere ganz oben hin. Ich habe danach direkt einen Anruf bekommen von meiner Freundin und meiner Tochter. Das ist einer der coolsten Momente meiner Karriere. In so einem Moment geht einem alles Mögliche durch den Kopf. Nicht nur das Schöne am Skisport, auch die schweren Zeiten. 2013 war mein Knie am Arsch, ich wusste nicht, ob ich jemals zurückkommen kann. Und jetzt habe ich all diese Titel gewonnen. Das ist nicht selbstverständlich.»